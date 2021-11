Ex-jogador do Flamengo abre o jogo sobre rumor de retorno para 2022 - Foto: Divulgação/Flamengo

Publicado 08/11/2021 17:59 | Atualizado 08/11/2021 18:01

Rio - O meio-campista Alan Patrick, atualmente no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, foi questionado pelo portal "GE" sobre o possível retorno para o Flamengo. Por outro lado, o jogador negou que os seus representantes tenham tido qualquer contato com a diretoria rubro-negra.

"Gostaria de deixar claro que estou muito feliz aqui no Shakhtar. Todos sabem o carinho que tenho pelo Flamengo, mas estou focado e determinado a ajudar o nosso clube a conquistar mais títulos. Em momento algum, qualquer representante meu conversou com a diretoria rubro-negra sobre uma possível transferência", disse o volante Alan Patrick em entrevista ao portal "GE".

O contrato de Alan Patrick com o Shakhtar Donetsk encerra no final de 2022. Portanto, o jogador poderá um assinar um pré-contrato com outro clube na metade da próxima temporada. No entanto, diante de boas atuações pelo clube ucraniano e titularidade garantida, o atleta deve renovar o vínculo.