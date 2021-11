Cânticos homofóbicos de torcedores fizeram o Flamengo ser multado - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 08/11/2021 17:46

Rio - O STJD aplicou multa de R$ 50 mil ao Flamengo por cantos homofóbicos da torcida durante a goleada por 4 a 0 sobre o Grêmio, dia 15 de setembro, pela Copa do Brasil, no Maracanã. A decisão cabe recurso, mas o clube não vai exercer o direito. Também denunciados, o quarteto de arbitragem, o delegado da partida e o inspetor da CBF foram absolvidos.

A Procuradoria chegou a solicitar a exclusão do Rubro-Negro da Copa do Brasil do ano que vem, dando como exemplo o caso do Grêmio, excluído em 2014 por racismo contra o goleiro Aranha, do Santos. Ao fim do julgamento, no entanto, chegou a acordo com a diretoria do clube carioca para não prosseguir com o processo.

O episódio aconteceu durante o segundo tempo da jogo contra o Tricolor Gaúcho, quando rubro-negros cantaram "arerê, gaúcho dá o c* e fala tchê" na arquibancada. O fato é confirmado por vídeos que circulam nas redes sociais publicados pelos próprios torcedores.

O caso chegou ao STJD por meio de uma denúncia do Coletivo de Torcidas Canarinho LGBT+, que apresentou uma notícia de infração ao enviar vídeos do ocorrido. A Procuradoria, então, levou a denúncia aos tribunais.