Pelas oitavas de final, o Flamengo ganhou do Defensa y Justicia no Mané Garrinha, em Brasília - Alexandre Vidal / Flamengo

Pelas oitavas de final, o Flamengo ganhou do Defensa y Justicia no Mané Garrinha, em BrasíliaAlexandre Vidal / Flamengo

Publicado 08/11/2021 15:40 | Atualizado 08/11/2021 15:41

Rio - Um dos pilares do Flamengo na busca pelo Tri da Libertadores, o lateral-esquerdo Filipe Luís foi mais um a receber elogios do perfil oficial do torneio do Twitter. Campeão em 2019, na primeira vez que disputou a competição, o jogador teve "talento e experiência" exaltado em publicação.

← Talento e experiência! Filipe Luís sentiu o gosto da Gloria Eterna logo em sua primeira Conmebol Libertadores, em 2019, e agora joga a segunda final — destacou a conta oficial da Libertadores.

Além de elogiar o jogador, o perfil também lembrou que Filipe disputou dez dos 12 jogos do Rubro-Negro na atual edição do torneio. Já na campanha do Bi, em 2019, ele só atuou cinco vezes, já que chegou no meio da temporada e só começou a jogar a partir das quartas de final. No total, são três participações na Libertadores (2019, 2020 e 2021), 13 vitórias, seis empates e uma derrota em 20 jogos. Nenhum gol marcado.

Talento e experiência! @filipeluis sentiu o gosto da #GloriaEterna logo em sua primeira CONMEBOL #Libertadores, em 2019, e agora joga a segunda final.



O lateral-esquerdo esteve em das partidas do @Flamengo na campanha de 2021.



Dia 27/11 é no Uruguai! pic.twitter.com/USSLvBbTOz — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) November 8, 2021

Antes de Filipe Luís, a conta oficial da competição também destacou outros jogadores do elenco do Flamengo e do Palmeiras, o outro finalista. Antes do lateral-esquerdo, o último homenageado foi Arrascaeta, também titular do Mais Querido desde 2019 e chamado de "craque uruguaio" na publicação.

Assim como Arrascaeta, Filipe Luís está se recuperando do lesão e sua volta a campo é tratada com cautela. Os jogadores estão sendo preparados para estarem na melhor condição física até o dia 27 de novembro, data da final da Libertadores contra o Palmeiras, em Montevidéu.