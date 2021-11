Rodolfo Landim, presidente do Flamengo - Alexandre Vidal / Flamengo

Rodolfo Landim, presidente do FlamengoAlexandre Vidal / Flamengo

Publicado 08/11/2021 18:27

Corinthians está analisando nomes no mercado a procura de um camisa 9, visando fortalecer a posição para a próxima temporada. Segundo apurou a reportagem do iG Esporte, o nome do atacante Pedro, do Flamengo, ventilou nos corredores do Alvinegro, mas os altos valores que cercam o jogador devem inviabilizar o negócio. Pedro Marcelo Cortes / Flamengo

está analisando nomes no mercado a procura de um camisa 9, visando fortalecer a posição para a próxima temporada. Segundo apurou a reportagem doo nome do atacante Pedro, do Flamengo, ventilou nos corredores do Alvinegro, mas os altos valores que cercam o jogador devem inviabilizar o negócio.

A contratação de Pedro seria do interesse da alta cúpula do Timão, que busca uma peça de referência para o ataque. No entanto, as chances do centroavante Rubro-Negro trocar de clube no Brasil são bem pequenas. O atleta possui uma multa rescisória acima dos 90 milhões de euros (R$ 578 milhões), e o clube carioca não deve abrir mão de receber algo perto do valor da multa.

Além do interesse do Alvinegro, o rival Palmeiras também monitora a situação do atacante. Porém, as chances do Verdão conseguir convencer o Rubro-Negro a liberá-lo são bem remotas.

Pedro chegou ao Flamengo em 2020, emprestado pela Fiorentina e acabou comprado pelo Rubro-Negro no fim do ano por 14 milhões de euros (cerca de R$ 87 milhões na cotação da época). Nesta temporada, o atacante de 24 anos atuou em 42 partidas e fez 18 gols.