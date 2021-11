Everton ribeiro - Foto: Marcelo Cortes / Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 08/11/2021

Rio - Os comentaristas Zé Elias e Fábio Sormani discutiram sobre o desempenho do meia Everton Ribeiro, do Flamengo, durante o programa "F90", da ESPN. O ex-jogador concorda que a fase do jogador não é boa, mas acha injusta "jogar fora a carreira" do atleta.

"Uma coisa é nós olharmos a carreira do Everton Ribeiro. Não dá para jogar fora a carreira do Everton Ribeiro. Não dá para jogar fora a história dos caras. Um cara que faz o que fez, um cara que chegou aonde chegou e ganhou quatro títulos [brasileiros] não dá para dizer que é afortunado", disse o comentarista Zé Elias.



"Nós estamos falando de Seleção, porque o treinador está convocando o Everton Ribeiro. E é uma das críticas que nós fizemos. A culpa então não é do Everton Ribeiro por estar na Seleção. Ele está na Seleção, porque as convicções do treinador o levaram lá", completou.

"Não que neste momento, ele teria que estar na Seleção, porque eu acho que ele vive um mau momento. Não é porque ele está na Seleção que é um cara sensacional. A gente tem que analisar o que é o jogador, quais são as funções, o que ele fez. Quando ele jogou no Cruzeiro, jogou demais. Quando ele jogou no Flamengo e foi campeão em 2019, o Filipe Luís falou: ‘para mim, o melhor jogador é o Everton’.", concluiu.



O Flamengo enfrenta a Chapecoense, nesta segunda-feira, às 20h, na Arena Condá, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-negro está na terceira colocação e soma 53 pontos na tabela do torneio.