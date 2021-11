Ex-Flamengo, Gerson é vaiado pela torcida do Olympique de Marseille - Foto: Divulgação/Olympique de Marseille

Publicado 08/11/2021 16:42

Rio - A fase do meia Gerson no Olympique de Marselha está longe de ser das melhores. Após atuação ruim no empate contra o Metz, o ex-jogador do Flamengo foi muito vaiado pelos torcedores e também detonado pela imprensa local. O jornal "L’Equipe" afirmou que a forma melancólica como o brasileiro atua chama a atenção.

"O brasileiro teve uma nova atuação de imensa melancolia. Não acelera o jogo, contribui muito pouco para a animação ofensiva, erra no meio-campo por estar por vezes muito à frente, continua a ser um espectador das transições adversárias", afirmou.

Gerson, de 24 anos, foi contratado pelo clubes francês no meio de 2021. No Flamengo, o meia, revelado pelo Fluminense, viveu sua melhor fase na carreira, sendo peça fundamental no time bicampeão brasileiro (2019 e 2020) e campeão da Libertadores em 2021. Apesar do mal momento, o jogador vem sendo convocado por Tite para fazer parte da Seleção.