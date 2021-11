Flamengo e Palmeiras decidem Libertadores - Reprodução

Publicado 08/11/2021 11:00

Rio - O Flamengo está na final da Libertadores e conta com o título da competição sul-americana para salvar a temporada no futebol brasileiro. Porém, de acordo com a numeróloga e astróloga, Helenyce Bueno, os torcedores do clube carioca podem ficar preocupados com o desfecho da competição.

Em participação no canal do Youtube, Bolados FC, a vidente afirmou que o Flamengo não irá conquistar o título da Libertadores. De acordo com sua previsões, o Palmeiras, de Abel Ferreira, vai ser campeão novamente do principal torneio de clubes da América do Sul.

Além disso, ela afirmou que o Grêmio não será rebaixado para a Série B. Atualmente, o clube gaúcho encontra-se em situação desesperadora na competição. A vidente cravou que Chapecoense, Sport e Juventude vão ser rebaixados este ano.

Helenyce Bueno ficou conhecida por acertar que o Grêmio, comandado então por Renato Gaúcho, iria conquistar a Libertadores em 2017. Naquela temporada, o clube gaúcho derrotou o Lanus na decisão do torneio.