Michael - ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 08/11/2021 09:00 | Atualizado 08/11/2021 09:03

Rio - Principal jogador do Flamengo nas últimas partidas, o atacante Michael pode estar com os dias contados no clube carioca. De acordo com informações do jornalista Jorge Nicola, o Rubro-Negro deverá receber ofertas pelo jogador no no começo do ano que vem. E com isso, ele poderá mudar de ares.

De acordo com o jornalista, Michael deverá receber ofertas de clubes do chamado "Mundo Árabe". O fato do atacante não ser considerado um "medalhão" como Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol faz com que exista a possibilidade dele deixar o Rubro-Negro, mesmo sem uma proposta com um patamar muito alto, segundo informações de Jorge Nicola.

O atacante, de 25 anos, chegou ao Flamengo no ano passado, após ter sido um dos destaques do Brasileiro de 2019. Após um primeiro ano irregular e um começo de ano promissor, Michael passou a viver um grande momento, depois da chegada de Renato Gaúcho. Em 2021, ele atuou em 54 jogos, fez 14 gols e deu nove assistências.