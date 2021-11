Renato rasga elogios a Michael e destaca: 'Ele trabalha seriamente' - Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 06/11/2021 18:53

Rio - O bom momento de Michael tem chamado a atenção dos torcedores do Flamengo. De contestado no ano passado, o atacante vem sendo um dos destaques do clube carioca nas últimas partida. Atribui-se a Renato Gaúcho a volta por cima na carreira do jogador, no entanto, o jornalista Mauro Cezar Pereira minimizou a importância do técnico.

"Renato recuperou o Michael? Não, foi Michael quem recuperou o próprio Michael, com ajuda do Flamengo", escreveu o jornalista em seu perfil oficial no Twitter.

Na atual temporada, Michael entrou em campo em 54 jogos e marcou 14 gols. Antes da chegada de Renato Gaúcho, o atacante havia marcado apenas três gols em 2021. Ao todo, Michael tem 18 gols em 97 partidas pelo clube carioca.