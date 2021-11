Jornalista critica desempenho do Flamengo: 'Impressiona a falta de ideias' - Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Jornalista critica desempenho do Flamengo: 'Impressiona a falta de ideias' Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 06/11/2021 15:48

Rio - O jornalista Renato Maurício Prado criticou a atuação do Flamengo na vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-GO, no Maracanã, em jogo atrasado da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, no portal "UOL". Além disso, ressalta a importância do meia-atacante Arrascaeta e a "falta de ideias" na equipe rubro-negra do técnico Renato Gaúcho.

"O Flamengo continua pobre de ideias com o time já quase completo. Hoje [ontem], estava faltando Arrascaeta e Filipe Luis. Essa formação que o Renato Gaúcho fez, com Everton Ribeiro de um lado e Michael de outro, deixa o meio-campo sem nenhum armador. O Andreas esteve muito mal, talvez em sua pior partida pelo Flamengo. O time não conseguiu criar nada. Me impressionou a falta de ideias e a necessidade de sempre cruzar bola alta na área. Por que não vai ao fundo? Quando foi e cruzou para trás, saiu o gol do Michael", disse o jornalista Renato Maurício Prado.



"O Flamengo fez um primeiro tempo bem fraco, com enorme dificuldade para criar jogadas. O gol saiu, talvez, na única jogada mais bem trabalhada. No segundo tempo, quando o Flamengo melhorou um pouquinho, mas nada de tão excepcional, o Atlético-GO passou a dar espaços e tentou sair para buscar o empate", concluiu.



Na próxima segunda-feira (8), o Flamengo enfrenta o Chapecoense, às 20h, na Arena Condá, pelo Campeonato Brasileiro. Na tabela da competição, o Rubro-negro ocupa a segunda colocação e soma 53 pontos.