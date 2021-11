Renato rasga elogios a Michael e destaca: 'Ele trabalha seriamente' - Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Renato rasga elogios a Michael e destaca: 'Ele trabalha seriamente' Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 06/11/2021 14:53

Com gols de Michael, o Flamengo venceu o Atlético-GO por 2 a 0 no Maracanã, em jogo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, nesta sexta-feira. Após a partida, o técnico Renato Gaúcho exaltou o atacante e destacou que ele tem feito a diferença para o Rubro-Negro. O treinador ainda lembrou que o camisa 19 é muito querido pelo grupo e frisou que, na hora de trabalhar, ele "trabalha seriamente".



- O mais importante de tudo é a fase que eles está vivendo. Tem nos ajudado bastante. É um jogador que, desde a minha chegada, se não estou enganado, jogou todos os jogos, ou começou ou entrou durante as partidas. Tem feito gols importantes. O grupo gosta muito dele, está todo dia alegre, brincando, na hora de trabalhar, ele trabalha seriamente, ele escuta, isso é importante. Eu converso bastante com ele, procuro orientar da melhor maneira possível, está sempre atento. Está fazendo a diferença para gente.

- Quando o Arrascaeta voltar onde o Michael vai jogar ou onde o Michael não vai jogar... Acho que o mais importante de tudo é que a gente está tendo jogadores que estão subindo de produção no momento certo.

Sem tempo a perder, o Flamengo já vira a chave para a Chapecoense. O Rubro-Negro enfrenta o time de Santa Catarina na próxima segunda-feira, às 20h, na Arena Condá. A partida é válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro e terá transmissão em tempo real do LANCE!.