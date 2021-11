Yago foi cestinha da partida - Arquivo O Dia

Yago foi cestinha da partidaArquivo O Dia

Publicado 05/11/2021 21:32

Rio - Com 100% de aproveitamento, o Flamengo venceu por 116 a 73 o Mogi das Cruzes, pelo Novo Basquete Brasil (NBB), no Maracanãzinho, e manteve a liderança isolada da competição. Destaque da equipe na temporada, o armador Yago foi o cestinha da partida, com 20 pontos.

O início foi equilibrado e o primeiro quarto terminou em 20 a 19 para o Rubro-Negro. Apoiado pela torcida que, ao comprar ingressos para a partida contra o Atlético-GO, no Maracanã, ganhou o direito de ver o duelo com o Mogi das Cruzes, o Flamengo embalou nos períodos seguintes: 46 a 36 no segundo, 84 a 55 no terceiro e 116 a 73 no fim.

O próximo jogo do Flamengo volta à quadra na próxima terça-feira (9), contra o Corinthians, às 20h, em São Paulo. A equipe paulista tem apenas três jogos na competição, com uma vitória e duas derrotas.