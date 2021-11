A pressão sobre o técnico Renato Gaúcho cresce a cada dia - Marcelo Cortes / Flamengo

A pressão sobre o técnico Renato Gaúcho cresce a cada diaMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 05/11/2021 20:17 | Atualizado 05/11/2021 20:17

O Flamengo está escalado para pegar o Atlético-GO nesta sexta-feira, às 21h30, no Maracanã, em jogo adiado pelo Campeonato Brasileiro. Como o Jornal O Dia antecipou na última quinta-feira, David Luiz e Rodrigo Caio formam a dupla de zaga titular no duelo com o Dragão