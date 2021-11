Renato Gaúcho - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 06/11/2021 00:09

Na vitória do Flamengo sobre o Atlético-G0, por 2 a 0, na última sexta-feira, o técnico Renato Gaúcho contou com a presença de David Luiz, que retornou ao time titular após desfalcar a equipe por mais de 40 dias por conta de uma lesão muscular. O camisa 23 fez boa atuação e ficou 90 minutos em campo.

O experiente defensor recebeu elogios de Renato Gaúcho na entrevista coletiva depois do jogo, mas o treinador fez questão de ressaltar o trabalho dos demais zagueiros do atual elenco do Flamengo.

"David Luiz é um jogador importante. Mas eu tenho que fazer um elogio a todos os zagueiros. Eu tenho que fazer elogios a eles. Muitos zagueiros estavam sendo criticados e nós temos a segunda zaga menos vazada no Brasileiro. Temos que dar os parabéns a eles."

O Flamengo se reapresenta neste sábado, pela manhã, e inicia a preparação para pegar a Chapecoense na segunda-feira, às 20h, em Chapecó, pela 30ª rodada do Brasileirão.