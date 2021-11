Avião que Marília Mendonça estava cai em Minas Gerais - reprodução

Publicado 05/11/2021 21:47

Antes de a bola rola para Flamengo x Atlético-GO, no Maracanã, pela 19ª rodada do Brasileirão, Marília Mendonça foi homenageada com um minuto de silêncio. Uma imagem da ex-cantora foi exibida nos telões do estádio, e os torcedores bateram palma ao término do minuto.

A ex-cantora faleceu nesta sexta-feira, aos 26 anos, vítima de um acidente aéreo, no início da tarde, quando estava a caminho de Caratinga, em Minas Gerais, cidade que ela faria um show nesta noite.

O avião, um bimotor King Air da Beech Aircraft, fabricado em 1984, decolou de Goiânia e caiu em uma cachoeira a 2 quilômetros da pista onde faria o pouso, segundo informou a Polícia Militar mineira. A aeronave tinha capacidade para 4,7 mil quilos e podia levar até 6 passageiros.