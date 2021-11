Michael - Alexandre Vidal/flamengo

MichaelAlexandre Vidal/flamengo

Publicado 05/11/2021 23:25

Nos embalos da sexta-feira à noite, o Flamengo recebeu o Atlético-GO no Maracanã, em jogo adiado da 19ª rodada do Brasileiro, fez o dever de casa e está vivo na briga pelo título da competição. Com dois gols de Michael, o Rubro-Negro carioca venceu o Dragão por 2 a 0, voltou para a vice-liderança e está a nove pontos do líder Atlético-MG.

Primeiro tempo com amplo domínio do Flamengo. O time de Renato Gaúcho teve mais posse de bola e ocupou o campo ofensivo durante a maior parte do tempo, mas teve dificuldades para passar pela defesa do Atlético-GO. O Rubro-Negro carioca não fez uma primeira etapa de muita criatividade, o que resultou em poucas chances de gol: uma cabeçada de Rodrigo Caio defendida por Fernando Miguel e um chute de fora da área de Bruno Henrique foram as exceções. No fim, aos 43, Everton Ribeiro achou uma enfiada de bola para Isla, que cruzou na medida para a finalização de Michael. Bonito gol dos donos da casa para abrir o placar.

Por sua vez, o Atlético-GO se resumiu à defesa no primeiro tempo. A equipe de Eduardo Souza esperou os melhores momentos para contra-atacar, mas teve poucas oportunidades para isso. Janderson se tirou em algumas arrancadas, mas deu pouco trabalho para a defesa do Flamengo. Diego Alves trabalhou pouco até aqui no Maracanã.

Na segunda etapa, o Flamengo começou com tudo. Aos dois minutos, Everton Ribeiro recebeu aberto na direita, ajeitou para a esquerda e cruzou na entrada da área. Michael voltou um pouco e, quase da meia lua, pegou de primeira. A bola passou raspando a trave direita de Fernando Miguel.

Aos 13, o Dragão respondeu. Baralhas arriscou o chute de fora da área de perna direita e obrigou Diego Alves a cair no canto para fazer grande defesa. Mas foi o Flamengo quem conseguiu balançar a rede novamente e de novo com Michael. O camisa 19 recebeu na ponta esquerda, carregou para o meio, tabelou com Gabigol, invadiu a área e tocou na saída de Fernando Miguel, ampliando o marcador.

Aos 34, o Flamengo chegou novamente com perigo. Everton Ribeiro matou no peito dentro da área e bateu de canhota, sem deixar a bola cair no chão. A bola passou por cima do gol de Fernando Miguel. Depois, o time de Renato Gaúcho apenas administrou o placar.

Nas arquibancadas, os 18.527 torcedores presentes no Maracanã festejavam o resultado e gritavam "festa na favela", música conhecida entre os rubro-negros.

Com a vitória, o Flamengo chegou a 53 pontos e está a nove do líder Atlético-MG, mas com uma partida a menos. O próximo duelo será na segunda-feira (8) diante da Chapecoense, em Chapecó, às 20h, pela 30ª rodada do Brasileirão. O Galo atua no domingo (7) contra o América-MG, às 16h, no Mineirão.