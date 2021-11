Rodolfo Landim, presidente do Flamengo - Alexandre Vidal / Flamengo

Rodolfo Landim, presidente do FlamengoAlexandre Vidal / Flamengo

Publicado 06/11/2021 13:52

Rio - O volante Gabriel, de 16 anos, é o novo reforço para o sub-17 do Flamengo. O jogador chegou por empréstimo do Nova Iguaçu e assinou contrato com o Rubro-negro até 2023. O atleta já tinha feito oito jogos de testes pelo clube carioca e chegou a marcar dois gols.

"Grato a Deus por tudo, hoje é um dos dias mais especiais da minha vida, assinando meu primeiro contrato profissional com o Flamengo. O céu é o limite", disse o volante Gabriel, em suas redes sociais.

Após o contrato de empréstimo, o Flamengo pode exercer a opção de compra do volante Gabriel. Em suas redes sociais, o atleta demonstrou motivação e alegria com a oportunidade que terá no Rubro-negro.