Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo - Alexandre Vidal/Flamengo

Marcos Braz, vice-presidente de futebol do FlamengoAlexandre Vidal/Flamengo

Publicado 06/11/2021 15:30

Rio - Primeiro reforço contratado pelo Flamengo, o zagueiro Bruno Viana não deverá permanecer no ano que vem. Bastante criticado pelos torcedores, o atleta que é atualmente a quinta opção no setor, teria dificuldades de continuar mesmo se tivesse agradado. De acordo com informações do portal "Torcedores.com", os valores pedidos pelo Braga, clube que detém os direitos do atleta, estão fora da realidade do Rubro-Negro.

Bruno Viana chegou ao Flamengo no começo da temporada, quando Rogério Ceni era o técnico. Ele foi titular em 18 de seus 31 jogos com a camisa rubro-negra. De acordo com o portal, o Braga quer 8 milhões de euros para vender o defensor, o que em valores convertidos chega a R$ 52 milhões.

Revelado pelo Cruzeiro, Bruno Viana, de 26 anos, pouco atuou pela Raposa e foi logo vendido para o Olympiacos, da Grécia. Em 2018, acabou sendo contratado pelo Braga. Ficou no clube como titular até 2020, até que em 2021 decidiu aceitar proposta para voltar ao Brasil e defender o Flamengo.