Publicado 06/11/2021 19:11

Rio - Michael teve contra o Atlético-GO uma das melhores partidas com a camisa do Flamengo. Porém, o jogador não viveu momentos de alegria após o confronto. Fã da cantora Marília Mendonça, morta na última sexta-feira, por conta de um desastre aéreo, o atleta afirmou que teve dificuldades para dormir por conta do ocorrido.

"Eu morei em Goiânia por oito anos da minha vida e Mato Grosso também. Desde sempre eu aprendi a gostar de sertanejo. Ela era fod*! Eu falo para os caras que ela era embassada na caneta. Tem muitos aqui (jogadores) que escutam as músicas dela", afirmou.

Michael falou sobre a dor que os familiares devem estar sentindo com o ocorrido e afirmou que passou a madrugada ouvindo as canções da artista goiana.



"Ontem (sexta) eu fui para casa e fiquei acordado até uma 05h, ouvindo e lembrando. Nada vai trazer ou suprir a ausência e eu sinto a dor dos familiares. É difícil. Ela era tão nova, né? Ontem foi difícil para jogar, não estava legal não. Fiquei olhando os vídeos dela no vestiário, com o filho dela e pensei muito nisso. Que Deus possa confortar a família, amigos e a todos", concluiu.