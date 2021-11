Renato Gaúcho está pressionado no comando do Flamengo - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 07/11/2021 11:12 | Atualizado 07/11/2021 12:17

Rio - O Flamengo anunciou os relacionados para o confronto contra a Chapecoense, nesta segunda-feira (8), na Arena Condá, pelo Campeonato Brasileiro. O Rubro-negro não terá a presença de David Luiz, que faz planejamento para retorno gradual após lesão muscular.

Além do zagueiro, Thiago Maia sofreu uma pancada no quadril e no pé esquerdo no duelo contra o Atlético-GO. Diego Alves, de acordo com o Flamengo, apresentou desgaste físico acentuado. Por fim, o volante Andreas Pereira está suspenso e o lateral-direito Isla, viajou neste sábado para defender a seleção chilena e só deve retornar no dia 17.

O Rubro-negro embarcou neste domingo para Chapecó, e terá um confronto primordial para definir o objetivo pela conquista do Campeonato Brasileiro. Com nove pontos de distância, o Flamengo tem a chance de encostar um pouco mais no Atlético-MG.

Na tabela do Campeonato Brasileiro, o Flamengo ocupa a segunda colocação e soma 53 pontos, nove a menos que o líder, Atlético-MG com 62. Provável escalação do Flamengo: Gabriel Batista, Matheuzinho, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Ramon; Arão, Gomes, Everton Ribeiro, Michael, Bruno Henrique e Gabigol.