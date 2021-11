Marcelo Gallardo é o treinador do River Plate - AFP

Publicado 06/11/2021 21:22

Rio - O Flamengo está na final da Libertadores, porém, nem mesmo o possível título de campeão do continente é garantia de que Renato Gaúcho irá renovar o seu contrato com o clube carioca ao fim da temporada. De acordo com o jornalista Renato Maurício Prado, o técnico poderá deixar o Rubro-Negro, mesmo que supere o Palmeiras no próximo dia 27.

"É difícil imaginar que Renato Gaúcho permanecerá no cargo. Os portugueses Jorge Jesus, Carlos Carvalhal e o argentino Marcelo Gallardo são sonhos de consumo na Gávea. Nem a conquista da Libertadores parece capaz de garantir sobrevida a Portaluppi, que teve, enfim, o time de 200 milhões nas mãos, mas se mostrou incapaz de conduzi-lo", afirmou.

Ao analisar os possíveis substitutos, o jornalista incluiu o nome de Marcelo Gallardo. Técnico supervitorioso no comando do River Plate, o argentino é sonho de consumo dos clubes brasileiros há algumas temporadas.