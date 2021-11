Cacau Cotta - Divulgação

Publicado 08/11/2021 09:56

Rio - O Flamengo já manifestou recentemente o interesse de fazer parte da nova administração do Maracanã, porém, há torcedores rubro-negros que sonham com um estádio próprio da equipe. Com isso, uma informação pode ter empolgado esses flamenguistas. Em seu perfil oficial no Twitter, o diretor de relações externas do Flamengo, Cacau Cotta, publicou um desenho sobre como ficará a nova arquibancada da Gávea.

Arquibancada da Gavea ! pic.twitter.com/fHZkBvWFmj — Cacau Cotta (@CacaucottaLuis) November 7, 2021

Atualmente, o local, que já foi palco de jogos e também de treinos do time profissional, é usado para partidas e treinamentos das categorias de base do clube. Há alguns anos, a diretoria rubro-negra planejou fazer uma reforma na Gávea e ampliar a capacidade do estádio para 20 mil pessoas com o intuito de receber jogos da equipe profissional do Flamengo. No entanto, alguns problemas de localização, o projeto acabou se tornando inviável.

Apesar disso, o post de Cacau acabou empolgando alguns torcedores do Flamengo. "Torço muito pro Flamengo largar o Maracanã e partir pra seu estádio próprio. Carregar Vasco e Fluminense é sacanagem.", "Sinceramente... por mim arrumava a Gávea pra comportar umas 15 mil pessoas e mandava jogos do carioca lá... jogos com menos apelo de público... fazia ali um calderão com preço de ingresso baixo... não sei o motivo da gávea não ter sido usada nos 2 anos de Pandemia!", postaram.