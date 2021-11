Jogadores do Flamengo se assustaram - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 08/11/2021 10:13

Santa Catarina - A cidade de Chapecó não é uma das mais violentas do Brasil, porém, os jogadores do Flamengo passaram por um susto neste domingo. Durante treinamento no CT Água Amarela, pertencente à Chapecoense, o elenco rubro-negro se deparou com uma generalizada foi registrada, com direito a agressões com enxada, homens com foice e até mesmo tiros para o alto. As informações são do portal "globoesporte.com".

De acordo com o site, dezenas de torcedores do Flamengo acompanhavam o treino da equipe de Renato Gaúcho nos arredores do CT, quando um homem que estava em uma festa em um terreno ao lado foi tirar satisfações com um torcedor que havia subido em um barranco supostamente dentro da sua propriedade.

Os torcedores teriam se irritado com a forma de se comunicar do morador. Ele teria se dirigido de forma grosseira com um torcedor, que estava com uma criança de colo. Após essa primeira confusão, o proprietário retornou ao local com um grupo de pessoas que estava na festa. Estes, armados com facões, enxadas, foices e pedras, avançaram para cima dos torcedores do Flamengo, e a confusão generalizada foi formada. De acordo com a Polícia Militar, um rifle calibre 22 com luneta e silenciador foi detido.



Assustados com o tumulto, jogadores e membros da delegação do Flamengo gritaram pedindo para que a briga fosse encerrada. O cenário só foi pacificado após a chegada da Guarda Municipal e da Polícia Militar. O ônibus do clube carioca foi escoltado até o hotel onde a delegação está hospedada.