A pressão sobre o técnico Renato Gaúcho cresce a cada diaMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 08/11/2021 14:31

Rio - Durante o programa "Os Donos da Bola", da Band, nesta segunda-feira, René Simões projetou o confronto do Flamengo contra a Chapecoense, às 20h, na Arena Condá, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O comentarista destacou que o Rubro-negro terá que "fazer muita força" para perder para a equipe catarinense.

"Tem que fazer muita força para perder para a Chapecoense, que já está rebaixada matematicamente. Só tem uma vitória em 30 jogos. O Flamengo, com o time que tem, é muito melhor do que a Chapecoense. Dá para o Flamengo fazer um belo jogo. Apesar dos desfalques, tem um time disparado ainda muito forte", afirmou o comentarista René Simões.

O Flamengo ocupa a terceira colocação do Campeonato Brasileiro e soma 53 pontos, 12 a menos que o líder Atlético-MG, com 65. O elenco rubro-negro já está em Chapecó e terá uma série de desfalques. De acordo com o Rubro-negro, Diego Alves, está com desgaste físico acentuado, David Luiz segue o retorno gradual, enquanto Thiago Maia sofreu uma pancada no quadril e no pé esquerdo no último jogo contra o Atlético-GO. Além deles, Isla está defendendo a seleção chilena e Andreas Pereira foi suspenso pelo terceiro cartão amarelo.