Andreas Pereira - Alexandre Vidal/Flamengo

Andreas PereiraAlexandre Vidal/Flamengo

Publicado 08/11/2021 14:05

Rio - Com contrato de empréstimo até o meio do ano que vem, Andreas Pereira se adaptou muito rapidamente ao Flamengo e entrou nos corações dos torcedores do clube carioca. No entanto, muito tem se falado na dificuldade de permanência do jogador, que pertence ao Manchester United, após o fim do seu vínculo com o Rubro-Negro. Apesar disso, o pai do atleta, Marcos Pereira, mostrou confiança na continuidade do filho no Flamengo.

"Eu acho que, hoje, é o melhor momento da carreira dele, não só dentro de campo, mas dentro do vestiário, dentro do clube. Nas condições de hoje, acho que é difícil ele voltar para a Europa, caso o Flamengo queira ficar com ele", afirmou em entrevista ao "Esporte Espetacular".

Para contar com Andreas Pereira, o Flamengo teria que desembolsar 20 milhões de euros (cerca de R$ 127,9 milhões). Dessa forma, o jogador, de 25 anos, se tornaria a contratação mais cara da história do clube carioca, superando as transferências de Gabigol, Arrascaeta e Pedro.

Andreas Pereira disputou 17 jogos pelo Flamengo e marcou três gols. Um deles, em uma belíssima cobrança de falta contra o Juventude, no Maracanã, que encerrou o jejum de mais de três anos do clube carioca sem um gol desta maneira.