Pogba é o sonho de consumo da diretoria do PSG para a próxima temporada - AFP

Pogba é o sonho de consumo da diretoria do PSG para a próxima temporadaAFP

Publicado 08/11/2021 13:36

Rio - Astro do Manchester United, Paul Pogba não economizou nos elogios ao meia Andreas Pereira, do Flamengo. Em entrevista ao "Esporte Espetacular", o francês enalteceu a qualidade do jogador brasileiro e o elegeu como um dos melhores com quem já jogou.

"Andreas é meu irmãozão, nos conhecemos na adolescência e nos conectamos rápido. Tem uma qualidade de chute extraordinária, uma das melhores que já vi. Estou feliz que ele esteja bem no Flamengo. Espero que possa mostrar seu talento e que seja convocado pra Seleção", disse Pogba.

Pogba tem acompanhado alguns jogos do Flamengo. Recentemente, ele chegou a cobrar publicamente o amigo Andreas para receber de presente uma camisa do time carioca.