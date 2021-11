Arrascaeta e Filipe Luís - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 08/11/2021 16:13

Rio - O comentarista Mauro Cezar Pereira projetou o confronto do Flamengo contra o Palmeiras, às 17h, no Centenário, em Montevideu, no Uruguai, pela final da Libertadores, no dia 27 de novembro. Durante o "Posse de Bola", do portal "UOL", o jornalista afirmou que "não faz sentido" comparar o elenco rubro-negro desfalcado com o do alviverde completo.

"Como é que você vai comparar um time que está jogando sem dez com um time que joga inteiro, completo? Agora, o início da série de vitórias do Palmeiras foi há três semanas, essas cinco vitórias. Quando vai acontecer o confronto? Daqui pouco menos de três semanas, 19 dias, tem muita coisa até lá", disse o comentarista Mauro Cezar no 'Posse de Bola', do portal UOL.



"A comparação não faz sentido porque esses caras todos do Flamengo deverão estar lá no dia 27, todos eles. O Diego Alves sentiu lá uma lesão e está sendo preservado, se fosse a final hoje, iria jogar. Isla está convocado, David Luiz e Filipe Luís estão sendo preparados para o jogo, Thiago Maia machucado, Andreas suspenso, Diego machucado, Arrascaeta machucado, Kenedy machucado e Pedro machucado e operado, então não está nem poupando tanta gente, de repente alguns mais veteranos, o zagueiro que voltou de longa inatividade, que veio da Inglaterra, o lateral esquerdo, que é um jogador fundamental e precisa estar na ponta dos cascos", concluiu.