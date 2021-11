Marcos Braz desconversa sobre momento do Flamengo e afirma: 'Não tem falta de harmonia' - Alexandre Vidal/Flamengo

Marcos Braz desconversa sobre momento do Flamengo e afirma: 'Não tem falta de harmonia' Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 08/11/2021 17:41

Rodinei Divulgação Rio - A trajetória de Rodinei com a camisa do Flamengo pode estar perto do fim. De acordo com o site "Torcedores.com", o lateral recebeu ofertas da Arábia Saudita, Catar e Emirados Árabes e se mostrou disposto a aceitar uma delas.

Ainda segundo o portal, o Flamengo não pretende dificultar a saída do camisa 20, já que ele tem contrato apenas até o fim de 2022. O Rubro-Negro estaria disposto a negociá-lo para reforçar as finanças e não perdê-lo de graça ao fim do vínculo.

Atualmente, Rodinei é a terceira opção na lateral direita do Flamengo. Ele até tem entrado em alguns jogos com Renato Gaúcho, mas fora de sua posição de origem.