Jorge Jesus e torcedor do FlamengoReprodução

Publicado 08/11/2021 17:50

Rio - Questionado por torcedores do Benfica e pela imprensa português, Jorge Jesus recebe um afago de um torcedor rubro-negro neste fim de semana. Antes da partida contra o Braga, um torcedor do Flamengo exibiu um cartaz pedindo a volta do Mister ao clube carioca. O comandante cumprimentou o flamenguista e ainda sorriu para o torcedor, que estava na arquibandada.

Dentro de campo, o Benfica teve uma grande atuação e massacrou por 6 a 1 o Braga. O resultado alivia um pouco a pressão sob o técnico que vinha recebendo críticas após ter perdido a liderança no Português e também ter sido goleado pelo Bayern, na Liga dos Campeões.

Flamengo e Jorge Jesus voltaram a se aproximar nas últimas semanas. Com Renato Gaúcho pressionado no clube carioca e o português vivendo um momento de instabilidade, foi ventilada a possibilidade de um retorno. No entanto, o Mister tem contrato com o Benfica até o meio de 2022 e ao menos que seja demitido, não deixará o comando do clube antes do fim do vínculo.

Jorge Jesus marcou época no Flamengo em 2019 e 2020. Sob o seu comando, o Rubro-Negro foi arrasador no futebol brasileiro e sul-americano tendo conquistado cinco títulos, sendo o Brasileiro e a Libertadores de 2019 os principais.