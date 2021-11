Flamengo X Chapecoense -08-11-2021 - Campeonato Brasileiro - Foto - Alexandre Vidal - Alexandre Vidal/Flamengo

Flamengo X Chapecoense -08-11-2021 - Campeonato Brasileiro - Foto - Alexandre VidalAlexandre Vidal/Flamengo

Publicado 08/11/2021 22:01 | Atualizado 08/11/2021 22:01

Em um jogo com grandes emoções, duas expulsões, quatro gols e muita polêmica, o Flamengo ficou apenas no 2 a 2 com a Chapecoense, lanterna do Brasileirão, e ficou mais distante do título da competição. Os gols do Rubro-Negro foram marcados por Matheuzinho e Michael. Os donos da casa descontaram com Kaio Nunes, duas vezes.

O primeiro tempo na Arena Condá foi recheado de gols e polêmicas. Aos 25 minutos, o Flamengo abriu o placar, com Matheuzinho. O jovem lateral recebeu na ponta direita, fez boa jogada individual e chutou rasteiro, sem chances para o goleiro Keiller. Este foi o primeiro tento do jogador pelo time profissional rubro-negro.

Aos 30, a Chapecoense empatou. Em jogada confusa na área do Flamengo, o atacante Kaio Nunes conseguiu pegar rebote do goleiro Gabriel Batista. Na hora ficou a dúvida se a bola havia entrado, mas, alguns instantes, a arbitragem confirmou que a bola havia passado da linha.

Aos 34, a Chape conseguiu a virada, com Kaio Nunes novamente. Anderson Leite fez linda jogada pela direita, jogando a bola entre as pernas de Michael, e cruzou para a área. O atacante deu o drible de corpo em Matheuzinho e subiu bonito para virar o marcador.

Porém, aos 40, o Flamengo conseguiu igualar o marcador, com Michael, que quando "tá feio, esquece", como o próprio jogador gosta de dizer. Em contra-ataque e linda assistência de Gabigol, o camisa 19 saiu na cara do gol, deixou o Keiller no chão e chutou para empatar.

Nos acréscimos, mais precisamente aos 46 minutos, a arbitragem cometeu um erro grotesco e prejudicou o Flamengo. Gabigol foi lançado por Arão e foi marcado impedimento. Mas o camisa 9 havia saído do próprio campo rubro-negro, o que, segundo a regra, não deixa o jogador em posição irregular.

O lance gerou muita reclamação por parte dos jogadores, sobretudo Gabigol, que acabou levando cartão amarelo. Após o apito final do primeiro tempo, além de Renato Gaúcho, Alexandre Sanz, preparador físico, e Wagner Miranda, preparador de goleiros, foram reclamar com a arbitragem.

Na segunda etapa, o Flamengo voltou melhor, pressionou a Chapecoense desde o começo e conseguiu "forçar" uma expulsão no time adversário. Aos 13 minutos, Kaio Nunes, autor dos dois gols, levou o segundo amarelo e, consequentemente o vermelho, após falta na entrada da área sobre Everton Ribeiro.

Mas, mesmo com um a mais, o Flamengo demonstrava desorganização e desgaste físico, e não conseguia se impor mesmo diante do lanterna do Brasileirão. Aos 17, Bruno Henrique serviu Gabigol, que finalizou de perna direita e não conseguiu passar por Keiller. O goleiro da Chape fez grande defesa.

Aos 35, Vitinho cobrou direto a falta da ponta esquerda e mandou no cantinho. Keiller defende sem dar rebote e, mais uma vez, salvou os donos da casa. Aos 41, a Chapecoense quase fez o terceiro. Em contra-ataque, Bruno Silva driblou Gabriel Batista e chutou, mas sem direção e desperdiçou grande oportunidade.

Aos 43, a vida do Flamengo piorou. Everton Ribeiro pisou em Alan Santos e levou cartão vermelho direto. A partida ficou ainda mais nervosa e tensa, com jogadores reclamando bastante da arbitragem. Apesar das boas chances, o jogo terminou no 2 a 2.

Com o resultado, o Flamengo terminará a 30ª rodada do Brasileirão na terceira colocação, com 54 pontos, a onze do líder Atlético-MG, mas com um jogo a menos. O próximo duelo é na quinta-feira com o Bahia, no Maracanã, às 19h, pela 31ª rodada da competição.