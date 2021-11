Flamengo X Chapecoense -08-11-2021 - Campeonato Brasileiro - Foto - Alexandre Vidal - Alexandre Vidal/Flamengo

Flamengo X Chapecoense -08-11-2021 - Campeonato Brasileiro - Foto - Alexandre VidalAlexandre Vidal/Flamengo

Publicado 08/11/2021 23:12

Após o empate do Flamengo com a Chapecoense, na Arena Condá, o treinador Renato Gaúcho concedeu entrevista coletiva e falou sobre a atuação da equipe na partida que terminou 2 a 2 e deixou o Rubro-Negro mais distante do título do Brasileirão.

"Estamos devendo e vamos melhorar. Não adianta falar que estamos tendo um desgaste físico muito grande, né? Não temos tempo para treinar. Hoje dois jogadores não deveriam jogar pois estão no limite."

Além disso, Renato Gaúcho aproveitou para reclamar, novamente, da arbitragem que, segundo ele, é de Segunda Divisão.

"Segue a vida. Gaciba não aparece. Bater no Renato é mole, né? Não podemos esquecer do Gaciba. Por que dois árbitros FIFA nos jogos do Atlético-MG e do Palmeiras e por que aqui no nosso não? Por que não perguntam para o Gaciba? A outra pergunta que eu queria fazer ao Gaciba. No jogo do Atlético-MG, um dos melhores árbitros do Brasil. Jogo do Palmeiras, um dos melhores. Jogo do Flamengo, arbitragem de Segunda Divisão. Gaciba precisa explicar isso."

O Flamengo se reapresenta na tarde desta terça-feira e inicia a preparação para pegar o Bahia na quinta-feira, às 19h, no Maracanã, pela 31ª rodada do Brasileirão. Com 54 pontos e um jogo a menos, o Rubro-Negro está a onze do líder Atlético-MG e precisa vencer o Tricolor baiano para não se distanciar ainda mais do time mineiro.