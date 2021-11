Gabigol foi confirmado na escalação do Flamengo - Alexandre Vidal/Flamengo

Gabigol foi confirmado na escalação do Flamengo Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 08/11/2021 19:13

O Flamengo entra em campo nesta segunda-feira para pegar a Chapecoense, na Arena Condá, pela 30ª rodada do Brasileirão. Com dez desfalques para este duelo, o Rubro-Negro precisa ficar de olho pois tem três atletas pendurados: Everton Ribeiro, Léo Pereira e Rodinei.

Ou seja, caso algum desses jogadores tomem cartão amarelo contra a Chapecoense ficará ausente do próximo jogo do Flamengo no Campeonato Brasileiro, que será contra o Bahia, na quinta-feira, às 19h, no Maracanã, pela 31ª rodada.

Dos três, apenas Everton Ribeiro será titular contra a Chapecoense. Léo Pereia e Rodinei ficam como opção no banco de reservas. O Flamengo vai a campo com: Gabriel Batista; Matheuzinho, Rodrigo Caio, Bruno Viana e Ramon; Arão, João Gomes, Everton Ribeiro, Michael, Bruno Henrique e Gabi.