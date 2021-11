Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo - Alexandre Vidal/Flamengo

Marcos Braz, vice-presidente de futebol do FlamengoAlexandre Vidal/Flamengo

Publicado 09/11/2021 09:30

Rio - Após mais um resultado negativo do Flamengo no Brasileiro, os rumores de demissão de Renato Gaúcho voltaram a ser ventilados. Um acontecimento que serviu para fortalecer a tese foi o atraso do voo do Rubro-Negro para o Rio, depois do empate em Chapecó. No entanto, ainda no Aeroporto do Galeão, o vice de futebol, Marcos Braz, fez questão de desmentir qualquer possibilidade de saída do técnico.

"É mentira. Não teve nem próximo disso. A gente demorou bastante lá, porque tem um protocolo de voo. Você não pode marcar um voo de retorno logo após a partida, porque pode acontecer problema de falta de energia, pode acontecer algumas situações que a gente, por questões de segurança, estende quase duas horas a marcação de qualquer protocolo. É mentira isso", afirmou o dirigente.

Marcos Braz fez reclamações em relação a arbitragem da partida em Chapecó, porém, o dirigente fez questão de admitir que o clube carioca não vive um bom momento na temporada.

"Flamengo não foi bem no jogo. Não temos o intuito de querer passar uma situação que não procede. O Flamengo não vem bem, mas isso não tem a ver com a arbitragem. É erro em cima de erro, situações que dão medo. É demais. Num jogo em que o clube tem chance de ganhar e coloca uma arbitragem pesada, no outro também, e faz o que faz numa arbitragem lá em Chapecó", disse.