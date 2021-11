CT do Flamengo tem muro pichado novamente - Reprodução

CT do Flamengo tem muro pichado novamenteReprodução

Publicado 09/11/2021 09:00 | Atualizado 09/11/2021 09:03

Rio - Após o empate contra a Chapecoense, fora de casa, que deixou o Flamengo em situação ainda mais delicada no Brasileiro, o muro do Ninho do Urubu foi novamente pichado. O técnico Renato Gaúcho foi novamente o principal alvo das críticas do protesto.

Foram escritas as frases: "200 milhões para nada", que fazem menção a frase de Renato Gaúcho em 2019, quando o Grêmio comandado por ele foi eliminado pelo Flamengo, de Jorge Jesus, na Libertadores. Na época, o técnico havia dito que com "200 milhões é fácil", citando os gastos do clube carioca para justificar a superioridade do elenco rubro-negro em relação ao gremista.

Além disso, a final da Libertadores também foi citada: "Dia 27 é guerra" e uma ofensa direta a Renato Gaúcho também foi escrita: "TNC Renato". Com o empate em Chapecó, o Flamengo viu a vantagem do Galo na liderança ficar em 11 pontos. O clube carioca tem um jogo a menos.