Rodolfo Landim, presidente do FlamengoAlexandre Vidal / Flamengo

Publicado 09/11/2021 11:24

Rio - A partida entre Chapecoense e Flamengo fez os torcedores, os jogadores, membros da comissão técnica e diretoria do Flamengo ficarem irritados com a arbitragem. Porém, no dia seguinte da partida, a diretoria rubro-negra já teve mais um motivo de irritação. A CBF divulgou a escala de árbitros para a 31ª rodada do Campeonato Brasileiro e apenas os jogos do Atlético-MG e do Palmeiras, clubes que lutam pelo título do Brasileiro, terão uma arbitragem da FIFA. As informações são do portal "globoesporte.com".

André Luiz de Freitas Castro, árbitro da CBF, da federação de Goiás, será responsável pelo confronto entre Flamengo e Bahia. Enquanto que, Palmeiras e Atlético-GO contará com a atuação de Anderson Daronco (FIFA), do Rio Grande do Sul, e Atlético-MG e Corinthians terá Bráulio da Silva Machado (FIFA), de Santa Catarina. A decisão irritou os dirigentes do clube carioca.

O Flamengo reclama de dois lances importantes que aconteceram no primeiro tempo em Chapecó. A equipe carioca teve um suposto pênalti não marcado em Gabigol e de um impedimento que não houve envolvendo o artilheiro do clube carioca que sairia na cara do gol dos catarinenses.