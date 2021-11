Renato Gaúcho - Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 09/11/2021 12:00

Rio - Após o empate do Flamengo contra a Chapecoense, o ex-jogador do clube carioca, Emerson Sheik, decretou o fim da luta do clube carioca pelo título do Brasileiro. Campeão da Libertadores pelo Corinthians, o ex-atacante afirmou que o Rubro-Negro deve pensar apenas em conquistar o título da competição sul-americana.

"Acho as reclamações (do Renato) justas, mas não podemos deixar de comentar que o Flamengo não vem jogando bem há muito tempo, e preocupa, porque o Brasileirão para o Flamengo acho que agora realmente acabou. Não tem como, não vai dar, não. E preocupa mais ainda a Libertadores, porque jogando desse jeito...", afirmou em participação no programa "Arena SBT".

Com o resultado, o Flamengo ficou a 11 pontos do líder Atlético-MG, mas tem um jogo a menos na competição. De acordo com os cálculos do matemático Tristão Garcia, o Rubro-Negro tem apenas 2% de chances de conquistar a taça.