Galvão Bueno Foto: Reprodução/Rede Globo

Publicado 09/11/2021 12:41

Rio - A atuação do trio de arbitragem no empate em 2 a 2 entre Flamengo e Chapecoense, na última segunda-feira, na Arena Condá, assustou Galvão Bueno. Durante o "Bem, Amigos!", o narrador disse que o nível dos juízes no Brasil, atualmente, é o pior que ele já viu.

"Eu estou há 47 anos no futebol. O nível de arbitragem do futebol brasileiro é o pior que eu já vi. O lance do Gabigol que foi anulado mostra que a arbitragem nem conhece as regras do futebol ", declarou.

No lance citado por Galvão, Gabigol foi lançado e partiu de seu campo de defesa, além de estar atrás do último defensor. Mesmo assim, a assistente apontou impedimento do camisa 9, sem esperar a conclusão da jogada para poder ter o auxílio do VAR. Além disso, o Flamengo também reclama de um pênalti não marcado, também em Gabriel.