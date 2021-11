Neto afirma que Flamengo foi prejudicado pela arbitragem brasileira - Foto: Reprodução/Band

Publicado 09/11/2021 14:58 | Atualizado 09/11/2021 15:03

Rio - O apresentador Neto, do "Os Donos da Bola", da Band, criticou a arbitragem brasileira, nesta terça-feira (9) e afirmou que Leonardo Gaciba, chefe da Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), deveria ser mandado embora.

Além disso, falou que a arbitragem prejudicou o Flamengo em Chapecó, na última segunda-feira, após o empate por 2 a 2 com a Chapecoense, na Arena Condá, pelo Campeonato Brasileiro. O apresentador questionou o lance marcado impedimento de Gabigol em que o atacante estava atrás da linha do meio-campo no momento do passe.

"Oh, Gaciba, você tinha que ser mandado embora na hora. Você saiu da Globo, foi para CBF. Você tinha que ser mandado embora hoje. Por aquilo que aconteceu com o Flamengo, com o Athletico Paranaense, com o Palmeiras - que é um absurdo fazer isso com o Palmeiras -, pelo que aconteceu com o Corinthians contra o América-MG, e por aquilo que aconteceu com o Guarani. Você tinha que ser mandado embora! Se aí fosse um lugar sério", disse o apresentador Neto no 'Os Donos da Bola'.