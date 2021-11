Renato Gaúcho - Alexandre Vidal / Flamengo

Renato GaúchoAlexandre Vidal / Flamengo

Publicado 09/11/2021 14:32

Rio - Ausente contra a Chapecoense por conta de desgaste físico acentuado, segundo o Flamengo, o goleiro Diego Alves não tem retorno confirmado contra o Bahia. O veterano será reavaliado novamente para saber se voltará ao time na quinta. Ou seja, há chance de ser desfalque novamente.

Diego Alves Alexandre Vidal / Flamengo

No empate contra o clube catarinense, o Rubro-Negro não contou com Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, David Luiz, Filipe Luís, Andreas Pereira e Arrascaeta dos jogadores considerados titulares. Além disso, Diego Ribas, Thiago Maia e Pedro também não entraram em campo.

Com o empate, o Flamengo ficou a 11 pontos atrás do Atlético-MG. Atualmente em terceiro lugar, o clube carioca tem um jogo a menos em relação ao Galo e ao Palmeiras que estão na sua frente no Brasileirão.