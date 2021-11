Rodolfo Landim, presidente do Flamengo - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 09/11/2021 15:09

Rio - De olho em reforços para a base, o Flamengo fecho com mais um nos últimos dias. Jean Vianna, de 17 anos, que teve passagem pelo Fluminense, vai assinar vínculo com o Rubro-Negro nos próximos dias. Ele terá um contrato de formação com o novo clube. As informações são do canal "Flazoeiro" e do canal "FlaBase".

De acordo com o "Flazoeiro", Jean tem como características: boa técnica, marcação, desarme, antecipação e passe. O reforço joga de zagueiro, mas também atua como volante. Defendeu o Fluminense por 4 anos. Antes do acerto, o jovem passou por um período de avaliação onde foi aprovado.

O clube carioca vem se mostrando atento a bons nomes da base. Na última semana, o Flamengo acertou a contratação por empréstimo do volante Gabriel de Sousa, de 16 anos. O jogador vem do Nova Iguaçu-RJ por empréstimo até 2023 com opção de compra ao término do contrato.