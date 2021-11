Gabigol desabafa e manda recado à torcida do Flamengo após tropeço - Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 09/11/2021 15:18

O Flamengo não venceu a Chapecoense, na última segunda-feira, e ficou num frustrante empate em 2 a 2, na Arena Condá, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo foi marcado por erros de arbitragem contra o Rubro-Negro, que ficou na bronca e expôs a insatisfação via diretoria e atletas. E Gabigol, que não se pronunciou à imprensa, foi ao seu Instagram se manifestar após o jogo:



- Contra tudo e todos! Seguimos juntos, sempre! - escreveu Gabi, em seu perfil.



Gabi atuou durante os 90 minutos diante da Chape e deu duas assistências - nos gols de Matheuzinho e Michael. Ele saiu sem ir à rede contra a lanterna, o que o faria atingir a marca de 100 gols pelo Flamengo - está com 99.



Agora, o Flamengo terá o Bahia nesta quinta-feira, no Maracanã, às 19h, pela 31ª rodada. O time de Renato está em terceiro colocado, com 54 pontos - 11 a menos em relação ao Atlético-MG, líder e com um jogo a mais na tabela.