Renato Gaúcho - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 09/11/2021 17:18 | Atualizado 09/11/2021 17:42

Rio - As chances matemáticas de título brasileiro ainda existem e a vaga na Libertadores do ano que vem é quase certa, mas o desempenho recente do Flamengo é comparável a de times que lutam para não cair para a Série B. No últimos oito jogos da temporada, o aproveitamento do time de Renato Gaúcho é de 41,6%, parecido com o do São Paulo (41,1%), 14º colocado do Brasileirão.

Em queda livre desde meados de outubro, o Rubro-Negro venceu apenas duas das últimas oito partidas que disputou, contra Atlético-GO e Atlético-GO. Nas demais, entre Brasileiro e Copa do Brasil, empatou quatro — Chapecoense, Cuiabá e duas vezes com o Athletico-PR — e perdeu duas, para Fluminense e Athletico-PR.

Até o saldo de gols do Flamengo, apesar de ainda ser o maior do Brasileirão (26), foi negativo nos últimos oito jogos. Foram 12 gols sofridos contra dez marcados pelo Mais Querido. O desempenho já custou a eliminação na Copa do Brasil e deixou o título brasileiro um sonho muito difícil de ser realizado.

O queda de rendimento preocupa porque a partida mais importante da temporada se aproxima: a final da Libertadores, contra o Palmeiras, em Montevidéu. E, ao contrário do Rubro-Negro, a fase do adversário é excelente, com direito cinco vitórias seguidas no últimos jogos.