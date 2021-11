Gabigol desabafa e manda recado à torcida do Flamengo após tropeço - Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 09/11/2021 17:08

Rio - A atuação da arbitragem no empate em 2 a 2 com a Chapecoense, na última segunda-feira, na Arena Condá, causou revolta no Flamengo. Segundo o "GE", o clube enviará ainda nesta terça-feira um documento à CBF pedindo providências contra o árbitro Denis da Silva Ribeiro Serafim, que será processado.

Além da punição a Dênis, o Flamengo também solicitará à entidade que escale árbitros de primeira linha para seus jogos, ou seja, que possuem o escudo da Fifa. Na próxima rodada, Palmeiras e Atlético-MG terão seus jogos apitados por profissionais deste tipo, enquanto o Rubro-Negro, que encara o Bahia, novamente atuará com um juiz da CBF.

Na partida contra a Chapecoense, Gabigol foi lançado e já havia driblado o goleiro da Chapecoense para marcar. O atacante partiu de seu campo de defesa, além de estar atrás do último defensor. Mesmo assim, a assistente apontou impedimento do camisa 9 e o árbitro interrompeu o ataque, sem esperar a conclusão da jogada para poder ter o auxílio do VAR. Além disso, o Flamengo também reclama de um pênalti não marcado, também em Gabriel.