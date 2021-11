Carolina Portaluppi - Reprodução/Instagram

Rio - Pressionado pelos últimos resultados negativos pelo Flamengo, Renato Gaúcho vem recebendo muitas críticas. Em seu perfil oficial no Instagram, a filha do técnico, Carol Portaluppi, afirmou que também vem sentindo com essa pressão e fez um desabafo.

Carol Portaluppi, filha de Renato Gaúcho, desabafou nas redes sociais:



“Estou me sentindo muito pressionada na internet. Minha saúde mental não está legal. Eu sou uma pessoa como qualquer outra. Eu queria que vocês não confundissem tanto as coisas.”



"Estou sofrendo uma pressão muito grande na internet, entendo os torcedores de todas as torcidas. Sei como é o meio do futebol, sei como são as coisas. Mas estou me sentindo muito pressionada. O que quer que eu faça. Estou até distante. Bem nítido. Não gostaria de ficar distante. Mas minha saúde mental não tá legal. Sou uma pessoa como qualquer outra. Queria que vocês não confundissem tanto as coisas", afirmou no Instagram.

E não foi primeira vez que Carol Portaluppi gravou um vídeo para desabafar. No começo da passagem de Renato Gaúcho pelo Flamengo, a filha do técnico reclamou sobre comentários que sugeriram que ela e Gabigol estariam tendo um relacionamento. Desta vez, a filha de Renato pediu uma mudança de postura.

"E na hora de comentar, pensar. Sei que a gente fala de cabeça quente muitas coisas. Mas tem um ser humano que lê. To pedindo empatia, de verdade. Tem horas que parece que não vai dar mais. Que eu não vou aguentar. É muito exaustivo, cansativo. Muita pressão lidar com tanta gente apontando, falando coisas que machucam. Na maioria das vezes eu não tenho culpa. Tenho sentimentos, e fico muito triste de ver tanta coisa aqui na internet", disse.