Final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras - Reprodução

Publicado 09/11/2021 16:15 | Atualizado 09/11/2021 16:41

Rio - Formatura do filho ou final da Libertadores? Essa será a decisão que pais do Colégio Liceu, em Brasília, terão que tomar no dia 27 de novembro, data escolhida pela escola para a cerimônia, que coincide justamente com a decisão do torneio mais importante do continente. A escolha causa indignação no rubro-negro Anderson Martins, que decidiu fazer uma carta aberta à escola para protestar.

No documento, o torcedor contesta a decisão do colégio em marcar a formatura sem consultar os pais e fazê-los ficar na dúvida entre participar ou não.

← Fazer com que a família tenha que escolher entre a final épica do futebol internacional ou a primeira formatura escolar do seu filho é de uma covardia e constrangimento sem precedente! É tão indignante que cabe até parafrasear o iluminado Dorival Caymmi: "Quem não gosta de futebol bom sujeito não é. É ruim da cabeça ou doente do pé" — diz um trecho da carta.

Anderson cita também a importância do jogo para reforçar o erro da escola em escolher aquela data, principalmente sendo o confronto entre dois clubes brasileiros — Flamengo e Palmeiras —, com duas das maiores torcidas do país. Além disso, também destacou a grande audiência prevista para o jogo e o comparou com a Copa do Mundo.

— A grandiosidade desse evento/jogo é tão imensurável que a audiência medida é maior que a da transmissão das 4 últimas finais de Copas do Mundo de futebol, aquelas realizadas a cada 4 anos, quando joga a seleção brasileiro e até suspende as aulas e trabalhos para assistir. Daí o Colégio Liceu resolveu concorrer com isso! — reclamou.

Em contato com a reportagem do Dia, a direção do colégio minimizou o conflito, uma vez que a formatura será às 8h30 e o jogo, às 17h, e contestou a decisão do pai de não procurar a escola para dialogar antes de emitir a carta.

— Cabe destacar aqui que um mero bilhete enviado via agenda escolar do estudante lhe teria poupado o trabalho, pois ao senhor seria sinalizado que o horário da formatura será às 8h30, conforme comunicado enviado no dia 25/10 e informações prestadas na reunião de pais realizada, mas que infelizmente o senhor não compareceu. Tendo em vista que o jogo está marcado para às 17h do mesmo dia, acreditamos que o senhor terá tempo hábil para assistir a ambos os eventos — diz a nota.

Veja abaixo a carta de Anderson na íntegra:

Carta de rubro-negro em protesto contra data da formatura do filho Reprodução/Twitter