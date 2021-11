A pressão sobre o técnico Renato Gaúcho cresce a cada dia - Marcelo Cortes / Flamengo

A pressão sobre o técnico Renato Gaúcho cresce a cada diaMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 09/11/2021 18:42

Rio - O apresentador Neto, do "Os Donos da Bola", da Band, afirmou que o técnico Renato Gaúcho não será mais o treinador do Flamengo na próxima temporada. O ex-jogador crava que, além do Rubro-negro, Palmeiras, Corinthians e Santos devem fazer mudanças também para 2022.

"Eu acho que quatro clubes vão trocar de treinador, Flamengo, Palmeiras, Corinthians e Santos. Vocês vão ver o ano que vem", disse o apresentador Neto no 'Os Donos da Bola'.



Na próxima quinta-feira (11) o Flamengo enfrenta o Bahia, às 19h, no Maracanã, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-negro ocupa a terceira colocação e soma 54 pontos na tabela do torneio.