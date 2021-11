Comentarista afirma que o Brasileirão 'acabou' para o Flamengo - Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 09/11/2021 17:59

Rio - O comentarista Renato Rodrigues, no programa "Sportscenter", da ESPN, projetou o confronto do Flamengo contra o Palmeiras, pela final da Libertadores, no Centenário, em Montevideu, no Uruguai. Além disso, o jornalista afirmou que as chances do Rubro-negro conquistar o Campeonato Brasileiro "acabaram".

"O brasileiro do Flamengo acabou. E aí quem criticar o Renato (por poupar jogadores) está errado de criticar, porque ele está seguindo a ciência. Se o cara está perto de estourar, tem que poupar. A preparação do Flamengo está sendo feita em meio ao caos, em meio ao calendário pior do que o do Palmeiras, porque o calendário do Flamengo agora é pior", disse o comentarista Renato Rodrigues no 'Sportscenter'.

"O Flamengo tem tudo para chegar nesta final no meio de uma muvuca. Isso não tira o fato de ser um jogo que tudo pode acontecer, mas realmente não é ideal ter acontecido isso nesse percurso até a final da Libertadores", concluiu.