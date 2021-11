Flamengo abriu vantagem na final da Copa do Brasil Sub-17 - Paulo Pinto/São Paul

Publicado 09/11/2021 21:12

Rio - Depois de conquistar o Brasileiro Sub-17, o Flamengo está muito perto de conquistar a Copa do Brasil da categoria. O Rubro-Negro venceu por 3 a 1 o São Paulo, de virada, no Morumbi, e pode até perder por um gol de diferença no jogo de volta, na próxima segunda (15), no Raulino de Oliveira, para levantar o caneco.

A geração promissora do Ninho do Urubu é comandada por Matheus Gonçalves, Victor Hugo — autor do primeiro gol —, Matheus França e Petterson, mas quem brilhou foi o centroavante Matheusão, que, recuperado de lesão, entrou no segundo tempo e fez um gol e participou diretamente de outro, quando tocou para Ythallo marcar contra. Newerton anotou para o São Paulo.

Em primeiro tempo ruim, o Flamengo ficou na bronca com a arbitragem por um pênalti não marcado em Petterson logo no início e saiu em desvantagem. Aos 26 minutos, Caio recebeu lançamento e deixou Newerton livre para colocar o Tricolor na frente.

Tudo mudou na etapa final. Logo aos 7, a joia Matheus França driblou o marcador e deixou Victor Hugo sem goleiro para empatar. Já aos 24, Matheusão recebeu lindo lançamento de Samuel, limpou dois marcadores e finalizou com categoria. Quarto gol dele em quatro jogos contra o São Paulo na temporada. Já aos 36, após cobrança de escanteio, Matheusão tocou para o meio da área e o zagueiro Ythallo mandou para o fundo da rede. 3 a 1.

Com direito a gritos de olé dos poucos rubro-negros presentes, a festa só não foi ainda maior porque a defesa cortou o que seria um lindo gol de Victor Hugo, por cobertura, no fim do jogo.