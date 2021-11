Carol Portaluppi - Reprodução

Carol PortaluppiReprodução

Publicado 10/11/2021 10:30

Rio - A filha de Renato Gaúcho, Carol Portaluppi utilizou as redes sociais para publicar uma foto ao lado de Gabigol, atacante do Flamengo. Por meio de sua conta no Instagram, ela divulgou a imagem em que aparece com o jogador rubro-negro e mais um rapaz. Algum tempo depois, ela acabou excluindo a postagem, mas acabou sendo notada por vários seguidores.

Olha o Gabigol pic.twitter.com/OTcPgDZx3k — Sou Da Nação (@SouDaNacao) November 10, 2021

Carol não definiu quando aconteceu o encontro e não deu maiores detalhes, porém, a postagem aconteceu horas após fazer um desabafo nas redes sociais. A filha de Renato Gaúcho se disse cansada da pressão que tem recebido nas últimas semanas, com a má fase do Flamengo e a contestação que seu pai tem recebido no comando do clube carioca.

"Tem horas que parece que não vai dar mais. Que eu não vou aguentar. É muito exaustivo, cansativo. Muita pressão lidar com tanta gente apontando, falando coisas que machucam. Na maioria das vezes eu não tenho culpa. Tenho sentimentos, e fico muito triste de ver tanta coisa aqui na internet", afirmou.

Em uma outra ocasião, Carol Portaluppi já havia reclamado de alguns comentários que recebia nas redes sociais por conta de brincadeiras envolvendo o seu nome e de Gabigol. Alguns torcedores sugeriram um romance entre os dois. A filha de Renato também desabafou.

“Não sei de onde tiraram essa história. Eu mal conheço o Gabriel. Gostaria de deixar claro que não temos nada. Está passando do limite de uma brincadeira. Não está mais saudável e não faz sentido”, escreveu na ocasião.