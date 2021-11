Rodrigo Dunshee de Abranches - Luciano Belford

Publicado 10/11/2021 13:15 | Atualizado 10/11/2021 13:18

Rio - O vice-presidente geral e jurídico do Flamengo, Rodrigo Dunshee, rebateu as declarações de Nestor Hein, dirigente do Grêmio, que criticou duramente o fato de o Rubro-Negro ter sido apenas multado pelo STJD por cantos homofóbicos na partida contra o clube gaúcho, pela Copa do Brasil. Para Dunshee, o caso não pode ser comparado ao racismo sofrido pelo goleiro Aranha, que resultou na eliminação do Grêmio da Copa do Brasil, em 2014.